İnci Taneleri’nin yeni sezonu yarın başlıyor

İnci Taneleri, yeni sezonuyla yarın seyircisiyle buluşacak.

Dizinin ilk sezonunda yıllarını hapishanede geçirdikten sonra çocuklarına kavuşmak için mücadele eden ‘Azem Yücedağ’ bir yandan işlemediği bir suçun yükünü taşırken diğer yandan hayata tutunma mücadelesi verdi.

Yolunun kesiştiği ‘Dilber’ ve ‘Piraye’, Azem’i iki farklı dünyanın içine çekti. Önce oğlu ‘Cihan’ ardından kızı ‘Nehir’i bulan Azem’in planları istediği gibi ilerlemedi.

İlk sezonda yaşananların ardından yeni sezonda dönüşü olmayan kararlar İnci Taneleri’nin dengesini değiştirecek. Geçmişin sırlarının açığa çıkacağı yeni sezonda sürpriz isimler de oyuncu kadrosuna dahil olacak. Diziye eklenen yeni karakterler, kendi sorunlarıyla birlikte gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor.

Dizinin ikinci sezonunda ise sürpriz isimler kadroya dahil oluyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.