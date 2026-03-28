İnci Türkay “Liste” ile sahneye çıkıyor

Uzun yıllar televizyon projelerindeki rolleriyle tanınan İnci Türkay, bu kez sahnede alışılmışın dışında bir karakterle izleyici karşısına çıkıyor. Tek başına sahne aldığı oyunda Türkay, gündelik hayatını “yapılacaklar listeleri” üzerinden düzenleyen bir kadının, küçük bir ihmalin ardından derin bir vicdan muhasebesine sürüklenmesini canlandırıyor.

Oyun sade sahne dili ve yoğun atmosferiyle dikkat çekiyor. Kar efekti ve ışık tasarımıyla desteklenen sahneleme, suçluluk ve yüzleşme temalarını merkezine alarak izleyiciyi hikâyenin içine çekiyor.

"BASİT BİR LİSTEDEN TRAJİK KIRILMAYA"

Gerçek bir hikâyeden yola çıkan oyun, sıradan bir annenin günlük rutininde yer alan basit bir listenin, trajik bir kırılmaya dönüşmesini anlatıyor. Türkçe sahnelenen yapım, İngilizce üst yazı desteğiyle uluslararası izleyicilere de açık olacak.

Tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekipte yönetmenliği Ayşegül Hardern üstlenirken, çeviri Lal Selin Atakay imzası taşıyor. Işık tasarımı Ayşe Sedef Ayter’e, sahne tasarımı ise Gülfem Özdoğan’a ait. Çalışma sürecinin, metnin yazarı Jennifer Tremblay ile doğrudan yürütüldüğü belirtiliyor.

LİSTE'YE DAİR

Çağdaş Fransızca tiyatro repertuvarının dikkat çeken metinlerinden biri olan Liste, yayımlandığı günden bu yana Governor General’s Literary Award, Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright’s Award gibi önemli ödüllere layık görüldü. Oyun, “Küçük bir ihmal bir hayatı değiştirebilir mi?” sorusu etrafında izleyiciyi etik ve duygusal bir yüzleşmeye davet ediyor.

Liste, 3 Nisan’da Baba Sahne’de, 5 Nisan’da ise Ankara Tatbikat Sahnesi’nde sahnelenecek.