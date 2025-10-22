'İncinmişsin' videosuyla tanınan Hasan Yılmaz, kamyonda ölü bulundu

'İncinmişsin' videosuyla tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, Konya'nın Selçuklu ilçesinde kamyon içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki bir kamyonda hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Habertürk'teki habere göre, ekipler yaptığı kontrolde, cesedin Hasan Yılmaz'a (42) ait olduğunu belirledi. Sosyal medyada "Hasan Abi" olarak da tanınan Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hasan Yılmaz, 4 yıl önce sosyal medyada çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınmış ve kısa sürede fenomen haline gelmişti. Video, milyonlarca kez izlenmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz’ın ölüm nedeninin otopsi sonucu ile netlik kazanacağı belirtildi.