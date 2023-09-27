İncir işletmesinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir incir işletmesinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, işletmede büyük oranda maddi zarar oluştu.

Denizli-Nazilli Devlet kara yolu üzerinde bulunan Ali Çevik'e ait incir işleme tesisinde, bugün saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak bölümünden başlayan yangın, alevlerin karton ve yanıcı maddelere sıçrayıp, tutuşmasıyla kısa sürede tüm işletmeye yayıldı. İhbar üzerine işletmeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 4 arazöz, 11 itfaiye aracı, 2 kamyon, 2 kepçe ve 4 tanker ile 30 itfaiye eri sevk edildi.

Kuyucak ve Nazilli belediyelerine ait ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Bayılan işletme sahibi Ali Çevik ile dumandan etkilenen 2 itfaiye eri tedbir amacıyla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 4 saatte kontrol altına alındı.

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.