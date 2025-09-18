İncir üreticisi ürün değil, dert hasat ediyor

Emek Servisi

Aydın Nazilli’de incir hasadı sürerken, işçiler düşük yevmiyelerden, üreticiler ise artan maliyetlerden yakındı. İşçiler temel gıdaya ulaşamadıklarını söylerken, üreticiler ürünlerinin değerinde satılmamasından şikâyet etti. İncir hasadı devam ederken ANKA’ya konuşan tarım işçileri ve üreticiler ekonomik zorluklardan şikâyet etti.

Günlük bin ila bin 400 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışan işçiler geçimlerini sağlayamadıklarını belirtirken, üreticiler de artan maliyetler nedeniyle ürünlerinden para kazanamadıklarını söyledi.

Geçim sıkıntısı çektiği söyleyen, bin 400 TL yevmiye alan bir kadın işçi “Ekmek olmuş 12 buçuk lira, asgari ücret 22 bin lira. Ev kirası olmuş 20 lira. Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. Üretici de ürününden kazanamıyor, yoksa bizlere daha iyi ücretler vereceğini biliyoruz” dedi. İncir ve kestane üreticisi Zafer Değirmencoğlu ise “Eskiden gübrenin tonu 14 bin liraydı, şimdi 45 bin lira. Hastalıklar, ilaçlama ve bakım masrafları derken incirin tarladan tezgaha gelmesi büyük bir külfet haline geliyor. Ayrıca benim 100-200 lira arasında sattığım mallar ise piyasada 400 liradan sürülecek. Biz buradan nasıl para kazanalım” diye konuştu.