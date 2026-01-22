İnciraltı rant baskısına karşı korunacak

Danıştay 4’üncü Dairesi, TMMOB’un açtığı dava sonrası İnciraltı Turizm Merkezi’nin sınırlarını yeniden belirleyen Cumhurbaşkanı kararını iptal etti. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, karar sonrası yaptığı açıklamada “Bölgenin imar planlarıyla yapılaşmaya açılmasının hem bilimsel hem de hukuki dayanağı kalmamıştır. İnciraltı’nın rant baskısına karşı korunması devam edecektir’’ ifadelerine yer verdi. Mimarlık Merkezi’nde dün düzenlenen basın açıklamasını Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına Ilgaz Su Aktaş okudu. Aktaş, “İnciraltı Bölgesi, ilk kez 1989 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi olarak belirlenmiş, 1991 ve 2007 yıllarında sınırları genişletilmiştir. Ancak, son dava ile bu sınırlar yeniden belirlenmiş ve 36 yıl sonra yürürlükte olan turizm merkezi kararı iptal edilmiştir. Bölgenin turizm merkezi yapılmak üzere tarım dışı amaçla kullanılmasına dair alınan kararlar, hukuki dayanağını kaybetmiştir. İnciraltı, tarım alanları, Çakalburnu Lagünü, Kent Ormanı, flora ve faunası ile bütüncül bir ekosistem alanıdır ve bu ekosistemi koruma gerekliliği ön planda tutulmuştur. Turizm odaklı yapılaşma girişimlerinin dayanağı ortadan kalkmıştır” dedi. Aktaş şunları dile getirdi: “İnciraltı’nda yaklaşık 40 yıldır yapılaşma ve rant beklentisi, bölgenin Turizm Merkezi olarak ilan edilmesinden kaynaklanıyordu. Danıştay’ın kararıyla, bölgenin turizm merkezi olarak belirlenmesinin bilimsel ve teknik dayanağı olmadığı tescillenmiştir. İnciraltı’nın rant baskısına karşı korunması sürecettir.”