İnciraltı’nın sit derecesi düşürüldü

Mahir KANAAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Balçova ilçesindeki yer alan İnciraltı bölgesinin ‘doğal sit alanı’ koruma derecesini düşürdü.

Alan, ‘nitelikli doğal koruma alanı’ ve ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’ olarak tescillendi. Karar, uzun süredir koruma altında olan bölgenin ekolojik yapısının zarar görebileceği ve imara açılmasının önünün açılabileceği endişelerine yol açtı.

İMAR PLANLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Bölgenin imar planları geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı ve askıya çıkan planlarla birlikte alanın yarıdan fazlası ticaret, turizm ve konut alanlarına ayrıldı. Planlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yargıya taşındı ve bilirkişi planlarla ilgili olumsuz görüş verdi.