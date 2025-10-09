İncirde üreticiden işçiye her kademede sorun

Emek Servisi

Aydın’da inciri üreticileri ve işleme işçileri insanca yaşanacak bir ücrete erişemiyor. İncir işletmesinde çalışan kadın işçiler, geçinmenin imkansız olduğunu vurguladı. ANKA’ya konuşan bir kadın işçi, şunları söyledi: “Akşama kadar incir yapıyoruz ama yetmiyor, yetişmiyor. Hayat şartları çok zor. Eşlerimiz işsiz, tek maaşla geçinmek imkansız. Çocuğum parası olmadığı için okuldaki sinemaya giremedi."

Başka bir kadın işçi de benzer sorunları dile getirerek, “Çocuğum bir şey istediğinde karşılayamıyorum. Hayat şartları çok ağır. Tek başıma çalışmak zorundayım” dedi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise iktidara çağrıda bulundu. Karakoz, “Bu yıl Aydın’da ektiğinden, biçtiğinden para kazandığını söyleyen bir çiftçimize rastlamadık. Pamukta zarar ettik, zeytinde zarar ettik, sebzede, meyvede zarar ettik. İncir de para etmezse bu kış Aydın ekonomisi çok zor günler geçirecek” dedi.