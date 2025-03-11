İncirin kalbine JES hançeri!

Aydın, son yıllarda JES projelerinin yol açtığı ekolojik tahribatla mücadele ediyor. Kentte en yoğun jeotermal faaliyet Germencik ilçesinde yürütülüyor. Yaklaşık 45 bin nüfuslu ilçede zeytin, incir, pamuk gibi çok sayıda tarımsal ürün yetiştiriliyor. Ancak JES projeleri nedeniyle tarım bitme noktasına geldi. 2022 yılında tarım arazilerinde dev çatlaklar oluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan heyetin incelemelerinde bu çatlakların su çekilmesine bağlı kuraklık nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

HÜKÜMETE YAKIN ŞİRKET

Bölgede jeotermal faaliyet yürütmek isteyen şirketler adeta sıraya girmiş durumda. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Mehmet Hanefi Öksüz’ün sahibi olduğu Kipaş Holding’e bağlı şirketler, ilçedeki ekolojik dengenin yok olmasına neden oluyor. Germencik Çevre Platformu’nun verdiği bilgilere göre, kent genelinde 40, Germencik'te ise 20 JES projesi bulunuyor. Bu santrallerin 10’u Kipaş Holding’in şirketlerine ait. Şimdi de Kipaş Holding'e ait Maren Maraş Elektrik Üretim şirketi, yeni bir jeotermal kaynak arama sondajı için harekete geçti.

Şirket, Bozköy Mahallesi'nde 7 bin 745 hektarlık ruhsat alanı içerisinde bin 38 hektarlık bölümde bir sondaj kuyusu açmayı planladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirket, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı. Proje, yine verimli tarım arazileri üzerinde hayata geçirilmek isteniyor. Şirket, proje bedelini 9 milyon TL olarak belirledi.

İLÇEMİZİ YOK ETTİLER

Germencik Çevre Platformu Başkanı Halil Çetinkaya, yeni sondaj projesinin yine tarım arazilerini tehdit ettiğini belirterek, ‘‘Burası zeytinin ve incirin kalbi. Ancak JES’ler yüzünden artık ne zeytinimiz ne de incirimiz kaldı. Özellikle Maren Maraş şirketi ilçemizi adeta yok etti. Geçtiğimiz günlerde bu şirket Bozköy'deki kimyasal atıklarını Hıdırbeyli Sulama Göleti'ne boşalttığı ortaya çıktı. Gerekli başvuruları yaptık ama yeni projelerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Halk olarak mücadelemiz sürecek’’ dedi.