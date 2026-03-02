İncirlik soruşturması: Gözaltıların tamamı serbest bırakıldı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü’nde canlı yayın yapan ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı’nın adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 4 kişinin tamamı adliyedeki ifade işlemlerinin ardından yurtdışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.
İncirlik Hava Üssü'nden yapılan canlı yayın gerekçesiyle gözaltına alınadıktan sonra adliyeye sevk edilen aralarında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in de bulunduğu 3'ü gazeteci 4 kişi serbest bırakıldı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarındaki hareketlilik görüntülendi.
Sosyal medyada bölgeden yaklaşık bir buçuk saat canlı yayın yapıldı. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısa sürede soruşturma başlatıldı.
EMNİYETTEKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gözaltındaki gazetecilerin ve belediye personelinin Adana Emniyeti Güvenlik Şube'deki işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Gazeteciler, bugün soruşturmayı yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 4 kişinin tümü, yurtdışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.
