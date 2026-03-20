İncirlik Üssü'nde siren sesleri: MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki İncirlik Üssü'nde duyulan siren seslerine ilişkin "İncirlik Üssü’nde herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Sirenlerin çalması yanlış alarm olarak değerlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

MSB kaynakları, sosyal medyada İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.