İncirlik yayınları sonrası üç gazeteci gözaltında: Meslek örgütlerinden “derhal serbest bırakın” çağrısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü saatlerde İncirlik Hava Üssü’nden yapılan canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında üç gazeteci gözaltına alındı. Emek ve meslek örgütleri, yayınlanan görüntülerin daha sonra özür dilenerek kaldırıldığını ve herhangi bir askeri sırrın ifşa edilmediğini hatırlatarak, gözaltı işlemini “orantısız” olarak nitelendirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen gözaltına alındı.

TGS: “MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ABD ve İsrail’in #İran’a saldırı başlattığı sıralarda, gazetecilik gereği ‘İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği’ başlığıyla yapılan canlı yayın sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen gözaltına alındı. Coğrafyamızda patlak veren bir savaşla yakından ilgili bir konuda işini yapan gazetecilerin gözaltına alınması kabul edilemez.

Meslektaşlarımızın yanındayız.

Gazeteciler derhal serbest bırakılsın.”

ÇGD: “GAZETECİLERE GÖZDAĞI”

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) de yaptığı açıklamada gözaltı işlemlerine tepki gösterdi:

“Meslektaşımız, üyemiz ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, gözaltına alındı.

ANKA Haber Ajansı'nın özür dileyerek kamuoyunu bilgilendirdiği yayına ilişkin bir linç kampanyası yürütülmesini kabul etmiyoruz. Gazetecilik refleksi ile yapıldığı açık olan yayına dair yürütülen soruşturmada önce Koza TV muhabiri Sergen Ölçer, Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen’in ve ardından Kenan Şener’in de gözaltına alınmasıyla, gazetecilere dönük bir gözdağı verilmektedir.

Meslektaşımız Kenan Şener'in talimatla ifadesinin alınması mümkün iken Ankara'da gözaltına alınıp Adana'ya götürülmesinin, mesleğimize yönelik yeni bir suç oluşturma dalgası olduğu açıktır.

Gözaltındaki tüm meslektaşlarımız ifadesi alındıktan sonra derhal serbest bırakılmalıdır.”

RSF: “ORANTISIZ BİR UYGULAMA”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da gözaltı kararına tepki gösterdi:

“İran’a saldırıldığı şartlarda, ANKA’nın hava üssünden görüntü yansıtması ancak gazetecilik heyecanıyla açıklanabilir. Özür de yayımlayan yayın yönetmeni Kenan Şener’in ‘askeri sır ifşa’ etmediği halde gözaltına alınmasını orantısız buluyoruz. Bırakılmalı.”

Meslek örgütleri, gazetecilik faaliyetinin suç kapsamına alınmaması gerektiğini vurgulayarak, soruşturmanın ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü açısından kaygı verici olduğunu belirtti.