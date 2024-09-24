İncirlik yürüyüşünün 8’inci günü geride kaldı

Haber Merkezi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM), 15 Eylül’de İstanbul Kartal’dan başlayan ve 28 Eylül’de Adana İncirlik’teki NATO Üssü’nde sona erecek yürüyüşünün Ankara etabını tamamladı. THTM Yürütme Kurulu Üyesi Aydemir Güler, bu yürüyüşün aslında sadece İstanbul’dan başlamadığını, barış ve bağımsızlık için verdikleri mücadelenin uzun bir geçmişi olduğunu vurguladı.

Güler “İsrail meşruiyetini NATO’dan almasa Lübnan’a savaş ilan edemez, Filistin’de soykırımı devam ettiremez. Türkiye sokaklarında İsrail-Filistin meselesinde tek cevap duyarsınız, bu cevabı vermeyen sadece inşaat patronları olabilir. Bu cevap biz Filistin’den yanayız demekle bitmiyor, İsrail’le ticaret, İsrail’le ilişkiler kesilmelidir. Bunların yapılması için de tek yol NATO’dan çıkmaktır” dedi.

THTM yürüyüşü tamamladıktan sonra 3 Kasım’da İstanbul Kartal’da kitlesel bir miting düzenleyecek.