İncirliova’da pamuk hırsızı yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 200 kilogram pamuk çalan hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmanbükü Mahallesi’nde köy içinde bulunan pamuk alım satım fabrikası önünde bir şahsa ait pamuk yüklü römorktan yaklaşık 200 kilogram pamuğun kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kamera incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının A.K. ve E.E. isimli şahıslar tarafından kamyonet ile gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Acarlar Mahallesi’nde A.K. isimli şahıs yakalandı. E.E. isimli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.