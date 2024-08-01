İncirliova’daki yangın korkuttu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir tüp bayinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.



Yangın, öğle saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir tüp bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede olumsuz bir duruma karşı önlem aldı. Yangında iş yerinde bulunan tüpler tedbir amaçlı dışarıya çıkartılırken, itfaiye ekiplerinin alevleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.