İncirliova’nın fotoğrafı çekildi

İncirliova, Akıllı Şehir vizyonu doğrultusunda önemli bir dijital dönüşüm adımını daha tamamladı. Ulusal Kent Rehberi uygulamasında yer almak üzere ilçede 360 derece panoramik fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.



İncirliova Belediyesi ile Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri drone destekli çekimlerle ilçenin dijital haritasını oluşturmaya başladı. Akıllı Şehir projesi kapsamında dokuz farklı noktadan 70 metre yükseklikten alınan 3 boyutlu görüntüler, özel yazılımlar aracılığıyla birleştirilerek Ulusal Kent Rehberi sistemine yüklenecek.



Vatandaşlar ilçeye dijital erişim sağlayacak

Uygulama sayesinde vatandaşlar, İncirliova’nın sokakları, parkları, bahçeleri ve diğer çevresel bileşenlerine coğrafi bilgi sistemi (CBS) verileriyle konum bazlı olarak kolaylıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda belediye, birçok teknik denetimi dijital ortamda gerçekleştirebilecek.



Dijital dönüşümün öncüsü olmaya çalışıyoruz"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Dijital Dönüşüm İncirliova’mızın geleceğini kurma yolunda attığımız önemli bir adım. Dünya hızla değişiyor. Artık kentler sadece yollarla, binalarla değil; verilerle, yazılımlarla, akıllı çözümlerle yönetiliyor. Biz de İncirliova Belediyesi olarak bu değişimin gerisinde kalmıyor, aksine öncüsü olmaya çalışıyoruz" dedi.



Akıllı Şehir Dijital Dönüşüm Projesi ile ilçenin şeffaf, erişilebilir ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Kaya, "360 derece panoramik görüntülerle ilçemiz artık Ulusal Kent Rehberi’nde yerini alacak. Vatandaşlarımız cep telefonundan ya da bilgisayarından İncirliova’nın sokaklarını, parklarını, kamu alanlarını detaylı bir şekilde görebilecek. Nerede ne var, hangi hizmet nerede sunuluyor, her şey birkaç tuşla erişilebilir olacak" ifadelerine yer verdi.



Geleceğin İncirliova’sını kurmak için çalışıyoruz"

Bu sistem sayesinde kaynakların daha etkin kullanılacağına, belediyenin teknik kontrolleri daha hızlı ve verimli şekilde gerçekleştireceğine dikkat çeken Başkan Kaya, "Geleceğin İncirliova’sını bugünden kurmak için çalışıyoruz. Akıllı şehir olmak, sadece teknolojiyi kullanmak değil, aynı zamanda insan odaklı, katılımcı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsemektir. Bu projede emeği geçen ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.