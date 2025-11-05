İndirim başlamadan şikayet başladı: Kasım indirimleri için uyarı

Şikayetvar, kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konuları derledi ve tüketicileri uyardı. Şikayetvar, kasım indirimlerinde gelen şikayetlerin ardında sistem hataları, iptal edilen siparişler, fiyat oyunları ve stok sorunlarının olduğunu aktardı.

Şikayetvar verilerine göre, tüketiciler, ürünlerin indirim öncesi zamlanmasından, sepet aşamasında fiyat artışı yaşanmasından ve açıklama yapılmadan iptal edilen siparişlerden şikayet ediyor.

Kasım indirimlerinin ilk günlerinde bazı kullanıcılar indirim öncesi fiyat yükselişlerini ‘hileli indirim’ olarak nitelendirirken, kimileri de ‘Siparişim iptal edildi, fırsatı kaçırdım’ diyerek mağduriyetini dile getiriyor.

Platfrom, kasım indirimlerinde en çok şikayet edilen konuları şöyle sıraladı:

“Siparişlerin geç teslim edilmesi ya da hiç ulaşmaması: İndirim dönemindeki yoğunluk nedeniyle kampanya ürünlerinin belirtilen sürede teslim edilememesi.

“Yanlış ya da eksik ürün gönderimi: Yanlış model ürün gönderilmesi, ürünün eksik gelmesi ya da farklı bir ürün gelmesi.

“Siparişlerin iptal edilmesi: İndirimli fiyatla verilen siparişlerin “stok yok”, “yanlış fiyatlandırma” gibi gerekçelerle iptal edilmesi; bunun müşteri mağduriyetine yol açması

“Fiyat değişiklikleri ve iade sorunları: Örneğin ürün indirimli fiyattan alındıktan sonra fiyat daha da düşüyor ancak aradaki fark müşteriye iade edilmiyor ya da kampanya fiyatı ilan edilirken gerçek olarak o fiyat üzerinden satış yapılmıyor.

“Müşteri hizmetleri ve iletişim sorunları: Yoğun kampanya dönemlerinde satış sonrası destek, iade süreçleri, iletişim hattı gibi hizmetlerde aksama yaşanması.

“Kargo sektörüne özel şikayetler: Kargo firmaları ile ilgili olarak; kargonun gecikmesi, kaybolması, yanlış adrese teslim edilmesi, hasarlı ürün gelmesi.

“Pazaryeri siteleriyle ilgili özel sorunlar: Pazaryerlerinde yanlış/kusurlu ürün teslimi, iptal ve para iadesinde yaşanan gecikmeler, faturasız satış gibi sıkıntılar.”

"KASADA FİYAT DEĞİŞTİ"

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle sıralandı: