"İndirim gündemimizde yok" açıklaması gelmişti: Eski TCMB başkan yardımcısından faiz uyarısı

TCMB’nin faiz indirimi piyasalarda ana gündem olurken, TCMB Başkan Yardımcısı Akçay’ın açıklamalarına eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan’dan uyarı geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirimleri piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

Açıklama ekonomistlerin dikkatini çekerken TCMB’nin eski başkan yardımcılarından Prof. Dr. İbrahim Turhan da, Akçay'ın açıklamalarını değerlendirdi.

Turhan, Akçay’ın açıklamalarına destek vererek, “kitabın ortasında konuştuğunu” söylerken, uyarıda da bulundu. Hem faiz indirimi hem de faiz artırımlarına yönelik “too little, too late (çok küçük, çok geç)” kuralının işleyeceği konusunda uyarıda bulunan Turhan’ın değerlendirmesi şöyle:

"Cevdet Akçay hoca verdiği beyanatta merkez bankacılığı kitabının ortasından konuşmuş. Her cümlesine katılıyorum Merkez bankası “temkin” demektir. Hele de Türkiye’de son 7-8 yılda yaşananlardan sonra. Ancak bir daha altını çizelim “too little too late” hatası iki yönde de çalışır."