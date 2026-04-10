İndirim kısa sürdü: Benzin ve motorine yine zam

ABD ve İran'ın ateşkesine rağmen akaryakıttaki ateş dinmiyor. Dünya arzının yaklaşık üçte birinin karşılandığı bölgede, İran’ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı’nda ateşkese rağmen gemi geçişlerinin durdurulması piyasaları tedirgin etti.

Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 10’u aşan düşüş, pompaya indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı tarihin en büyük indirimi ile 12,94 lira gerilerken, benzinde 1,09 liralık indirim uygulandı.

Petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönlü harekete geçmesiyle akaryakıta zam haberi de geldi. Gazeteci Olcay Aydilek'in, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yarından itibaren motorine 4,12 lira, benzine ise 1,78 TL zam gelmesi bekleniyor. Benzine eşel mobil uygulaması gereği 44 kuruş yansıyacak.

Cumartesi gününden itibaren zamlı tarifeyle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 62,62 lira, Ankara’da 63,59 lira, İzmir’de 63,87 lira, doğu illerinde ise 65,22 liraya yükselecek.