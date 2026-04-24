İndirim kısa sürdü: Motorine bir zam daha

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla bir aşağı bir yukarı çıkarken, bu gelişme de akaryakıta bir indirim bir zam olarak yansıyor.

22 Nisan tarihinde motorine 2 lira 33 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci kısa sürdü. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doları aşarak 106 dolar seviyesine yükselmesiyle akaryakıta bu kez zam göründü.

70 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litresi 25 Nisan Cumartesi gününden itibaren 2 lira 99 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da yeniden 70 lirayı aşacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa

Benzin: 62,76 TL

Motorin 69,35

Otogaz: 34,99

İstanbul Anadolu

Benzin: 62,62 TL

Motorin 69,21

Otogaz: 34,39

Ankara

Benzin: 63,73 TL

Motorin 70,74

Otogaz: 34,87

İzmir

Benzin: 64,01 TL

Motorin 70,47

Otogaz: 34,79