İndirim kısa sürdü: Motorine dev zam geliyor

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 35 kuruş indirim yapılmasının ardından yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları, motorine yarından itibaren 6,23 liralık yeni zam yapılacağını öngörüyor.

Motorinde bugün devreye alınan indirimin ardından, piyasalarda bu kez 6,23 liralık zam beklentisi oluştu. Söz konusu artışın, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul’da 74,86 liraya, Ankara’da 75,99 liraya, İzmir’de 76,26 liraya yükselmesi bekleniyor. Doğu illerinde ise fiyatların 77,71 lira seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.43 TL

Motorin: 68.63 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 68.49 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 69.76 TL

LPG: 30.37 TL