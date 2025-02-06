İndirim var, adalet yok

Maraş merkezli depremlerin üzerinden geçen 2 senelik sürede hiçbir yetkili sorumluluk almadı. AKP’li yöneticiler adeta sessizliğe gömüldü, ne görevden alınan ne de istifa eden oldu. Bakan Kurum ise ödüllendirilir gibi yeniden Çevre Bakanlığı görevine getirildi. Verilen cezaların eksikliği bir yana hâlâ açıklamayan davalar var.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat depremlerde yıkılan binalara ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı. Bunlardan bin 397'si hakkında iddianame hazırlandı. 51 dosyada ise iddianame değerlendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 75 dosya karara bağlandı, 130 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi. Bakanlık verilerine göre, bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, ilk derece mahkemede derdest olarak devam eden bin 271 davada, bin 327 sanık bulunuyor, bunlardan 134’ü tutuklu olarak yargılanıyor.

İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında toplam 51 dosyada, 77 kişi bulunuyor, bunlardan 3'ü ise tutuklu.

Çürük binaların yerle bir olmasıyla hayattan koparılan yurttaşların yakınlarının tek talebi var: Adil yargılama.

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ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Türkiye'nin yaşadığı en yıkıcı deprem sırasında imar faaliyetlerinden sorumlu olan en yetkili isim Murat Kurum'du. Deprem bilimcilerin uyarılarına rağmen 6 Şubat depremlerinden etkileneceği bilinen illere yönelik Kurum döneminde yapı stokunu iyileştirmeyi hedefleyen bir çalışma yapılmadı. Tüm bunlar yetmez gibi depremin ardından ödüllendirilir gibi yeniden göreve getirilen Kurum, bu kez kentleri yeniden inşa etme konusunda başarısız oldu. İktidar tarafından 1 sene içinde teslim edileceği sözü verilen konutların yüzde 80’ini hâlâ teslim edilmedi. Aksi gibi ‘rezerv’ tartışmalarının odağında olan Kurum, bu konuya da çözüm bulamadı.

Geçen sene depremden sonra yıkılan kentleri gezen Kurum, “Vatandaşımız istemiyorsa orada dönüşümü biz yapmayacağız” sözünü de verdi. Ancak Bakanlık sözünü tutmadı, depremzedelerin açtıkları davalar devam ederken rezerv alanda bulunan konutlar birer birer yıkıldı. Bu süreçte ne Kurum ne de Bakanlık yetkilileri sorumluluk alıp istifa edip görevinden ayrılmadı. Depremzedelerin yardım çığlıkları ise Bakanlık tarafından duyulmadı.

Murat Kurum

MAHKEME BAŞKANIYLA FOTOĞRAFI VAR: MHP’Lİ KADİR KARA

105 kişiye mezar olan Osmaniye’deki Bilge Sitesi’nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü’nde görevli Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. Mahkeme, dönemin imar müdürü de olan Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına karar verilmişti. Kara ve Argun’un avukatları, itirazda bulunmuştu. Mahkeme heyeti yapılan itirazı değerlendirerek Kara ve Argun’u yurtdışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye etmişti. Kara ve Argun, cezaevinde 48 saat kalmasının ardından tahliye edilmişti. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Ocak’ta görülen karar duruşmasında ise Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklanan Kara, Argun ve Koç’un avukatları, karara itiraz etmişti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar vermişti. Kadir Kara’nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Dava istinafa taşındı.

KIZILAYCI MÜTEAHHİT SADECE 7 BUÇUK AY YATTI: ESKİ KIZILAY ADIYAMAN ŞUBE BAŞKANI MURAT BULUT

Adıyaman’ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi’nde bulunan ve 65 kişinin öldüğü Sueda Kent Sitesi davası dosya kapsamında 2023 Mart ayında tutuklanan müteahhit dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük 7.5 ay sonra tahliye edildi.

YARDIMLAR FABRİKASINDAN ÇIKTI: AKP GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MEHMET EYÜP ÖZKEÇECİ

Kamudan aldığı milyonlarca liralık ihalelerle gündemde kendine sıklıkla yer bulan AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkeçeci’nin bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Özkeçeci’nin gönderilen yardımları “fabrikasına götürdüğü” belirlendi. Özkeçeci, bu skandalı doğrulayarak “Evet, yardımları fabrikamıza götürdük” diyerek itiraf etse de hakkında soruşturma başlatılmadı.

KAÇMA ŞÜPHESİNE RAĞMEN TAHLİYE: AKP’Lİ ÖKKEŞ KAVAK:

Antep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin öldüğü Kavak Apartmanı davası kapsamında hazırlanan iddianamede dönemin AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Mustafa Türkmen, Serdar Çelebi Köse, Fatma Doğan, Mine Seçkin Sever ve Ömer Faruk Özkaplan hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etti. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 Ekim 2024 tarihinde görülen sekizinci duruşmada, AKP’li Ökkeş Kavak tahliye talebinde bulundu. Ancak mahkeme AKP’li Kavak’ın daha önce kaçtığını hatırlattı. Mahkeme kararında, “Ökkeş Kavak Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 Şubat 2024 tarihince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına rağmen duruşmadan iki gün önce olan 4 Mart 2024 tarihinde teslim oldu’’ denildi. Davanın 13 Aralık’ta görülen son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, Kavak’ın bir başka davadan mahkûmiyet kararı olduğunu ve kaçma şüphesi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti de AKP’li Kavak’ın tahliyesine karar verdi. Dava kapsamında kamu görevlileri yargılanmıyor, şantiye şefi de firari.

AKP’Lİ İSME KURADAN DAİRE: ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR

Deprem kuralarına katılan AKP'li Şamil Tayyar’a, kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde 5’inci katta 2+1 daire çıktı. Hak sahibi olarak başvurduğunu açıklayan Tayyar, çıkan konuttan beddua ederek vazgeçti. Sürecin usulsuz yürütülüp yürütülmediğiyle ilgili herhangi bir inceleme yapılmadı.

Şamil Tayyar

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DEPREM DAVALARI

Depremin ardından yürütülen soruşturma kapsamında binlerce insan gözaltına alınsa da açılan davalarda yargılanan sorumlulara yeterli cezalar verilmedi. Bu süreçte, birçok sanık tutuksuz yargılanırken, sorumlu olan bazı firari sanıklar hâlâ aranıyor. Ayrıca, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin iddianameler henüz hazırlanmış değil. Yaklaşık 60 kamu görevlisi hakkında suçlarından soruşturma izni verildi. Ancak depremzedeler sorumluların olası kastla yargılanmasını istiyor.

Bazı davalardan son yaşananlar şöyle:

• ADANA

Sami Bey Apartmanı: Müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı. Baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Mahkeme, Eda Çelik’in iade edilmesi için İngiltere yetkilileirne yazı göndardi ancak gelişme yaşanmadı.

• ADIYAMAN

Grand Isias Otel: Davanın karar duruşmasında sanıkların cezalarında iyi hal indirimi uygulandı. Otelin sahibi Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ise 15 yıl 28 ay hapis cezasına çarptırıldı. Otelin mimarı Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay, mühendis Halil Bağcı 7 yıl 16 ay hapse çarptırıldı.

• ANTEP

Furkan Apartmanı: Binada 51 kişi yaşamını yitirdi. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz’da görülen karar duruşmasında sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

• MARAŞ

Ebrar Sitesi: Ebrar Sitelerinde 18 blok yıkıldı, en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi’nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Müteahhitlerden bazıları tutuklu, bazıları ise tutuksuz yargılanıyor. Sanık müteahhit Mustafa Timurbanga firari . Maraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ebrar Sitesi K bloğun inşa sürecinde imzaları bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde görevli 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Henüz iddianamesi hazırlanmadı.

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İLK KEZ OLASI KAST!

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Eylül'de görülen karar duruşmasında apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi. Bu, deprem davalarında şu ana kadar verilen en yüksek ceza oldu.