IndustriAll, feminist sendikacılığı odak merkezine aldı

EMEK SERVİSİ

Küresel Sanayi İşçileri Sendikası IndustriALL, feminist sendikacılığı odak merkezlerine aldıklarını duyurdu. IndustriALL, 4'üncü kongrelerinde feminist örgütçülük, toplu pazarlık ve bakış açısını tartıştı.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş, sosyal medya üzerinden “Üst örgütümüz IndustriALL Küresel Sendika’nın 4. Kongre kararı” diyerek Kasım 2025'te IndustriALL'un Sidney'deki dördüncü kongresine dair bilgiler paylaştı.

IndustriALL'un Sidney'deki dördüncü kongresi için bir araya gelen delegelerin ana gündem maddesi feminist sendikacılık oldu. Siyasi yönü IndustriALL Genel Başkan Yardımcısı Rose Omamo belirlemiş olsa da sendika kürsüden gelen ilk desteklerin feminist sendikacılığın erkek liderler de dâhil olmak üzere ortak bir taahhüt olduğunu kaydetti.

Omamo, örgüt için dönüm noktası sayılacak bu süreçte siyasi rotayı şu sözlerle belirledi: “Bu karar bizi, feminizmi dönüştürücü bir siyasi program olarak benimsemeye çağırıyor. Feminizm, baskının temel nedenleriyle yüzleşmek için kullandığımız bir araçtır.”

Birleşik Metal-İş,IndustriALL bünyesinde feminist sendikacılığın uzun süredir savunucusu olan Omamo'nun sözlerinin kadın komitesinin bu kararı şekillendiren ve buna zemin hazırlayan, yıllar süren örgütlenme emeğinin bir yansıması olduğunu belirtti. Omamo, yaptığı konuşmada, feminizmin geçici bir tema değil, güç kazanmak için gerekli siyasi bir çerçeve olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

FEMİNİZM ULUSLARARASI VİZYONUN TEMEL TAŞIDIR

Kongrede, feminist sendikacılık fikrine dair hiçbir karşı görüş çıkmadı. Birleşik Metal-İş, konuya ilişkin değerlendirmesinde bunun sadece sembolik bir adım değil, IndustriALL bileşenlerinin feminist sendikacılığı örgüt gündeminin tam merkezine yerleştirmek için aldığı bilinçli ve stratejik bir karar olduğunu söyledi.

Rose Omamo da alınan kararın örgüt açısından yeni bir siyasi yönü işaret ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu karar bizi, feminizmi dönüştürücü bir siyasi program olarak benimsemeye çağırıyor. Feminizm, baskının temel nedenleriyle yüzleşmek için kullandığımız bir araçtır.”

IndustriALL bünyesinde feminist sendikacılığı örgütleyenlerden olan Omamo’nun konuşması, kadın komitesinin yıllardır sürdürdüğü örgütlenme çalışmalarının da bir sonucu olarak değerlendirildi. Omamo, feminizmin geçici bir tema değil, güç kazanmak için gerekli siyasi bir çerçeve olduğunu vurguladı.

YÜZDE 40, İNŞA EDECEĞİMİZ BİR TEMELDİR

Kongrede yapılan konuşmalar feminist sendikacılığın yalnızca kadınların değil, tüm sendikal hareketin meselesi olduğunu ortaya koydu. Güney Afrika’dan SACTWU temsilcisi Etienne Vlok, sendika yapılarındaki kadın liderleri tek tek sayarak konuşmasına başladı. Vlok, “Bu kongrede kadın delegelerin oranı yüzde 40’ı aştı. Ancak yüzde 40 eşitlik demek değildir, bu sadece üzerine inşa edeceğimiz bir temeldir” diyerek feminist dönüşümün sendikal yapıların tamamını ilgilendirdiğini söyledi.

FEMİNİZM OLMADAN GÜÇLÜ SENDİKA KURULAMAZ

Bazı delegeler sendika içi eşitsizliklere dair açık değerlendirmelerde bulundu. Madagaskar’dan FESATI temsilcisi Leontine Mbolanomena, kotaların veya kâğıt üzerindeki unvanların tek başına yeterli olmadığını, kadınlara gerçek sorumluluk ve karar alma yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi. Brezilya’dan CNM CUT temsilcisi Maria Travasson Ramos ise feminist sendikacılığın günlük sendikal pratiğin bir parçası olması gerektiğini belirterek, “Boş vaatler değil, adalet için savaşan gerçek bir politika istiyoruz. Güçlü bir feminizm olmadan güçlü bir sendika kurulamaz” dedi.

İŞYERİ GERÇEKLERİNE DAYALI MÜCADELE

Kongredeki tartışmalar, kadın işçilerin karşılaştığı ayrımcılık ve şiddet deneyimlerine de odaklandı. Hindistan’dan INTWF ve Endonezya’dan FSP KEP delegeleri, işyerlerinde tacizle mücadele ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konularını gündeme getirdi.

Kabul edilen karar, işçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarının cinsel sağlık ve üreme haklarını kapsayacak şekilde genişletilmesini, tedarik zincirlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimler verilmesini ve toplu sözleşmelerde toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme mekanizmalarının kurulmasını öngörüyor.

KADININ ÖZGÜRLEŞMESİ TOPLUMUN DA ÖZGÜRLEŞNMESİDİR

Kararın dikkat çeken başlıklarından biri de feminist politik ekonomi yaklaşımı oldu. IndustriAll, toplumsal cinsiyet eşitliği ile küresel ticaret rejimleri, neoliberal politikalar ve iklim krizi arasındaki ilişkiye vurgu yaptı. Karar ayrıca Adil Dönüşüm (Just Transition) süreçlerinde kadınların ekonomik gücünün ve bakım emeğinin (çocuk ve yaşlı bakımı gibi) temel bir emek biçimi olarak tanınmasını da ele aldı. Bu emeğin görünür hale getirilmesi, toplu pazarlık süreçlerine ve ekonomik politikalara dâhil edilmesi hedeflendi.

Sendika, dünya genelinde yükselen sağ otoriterlik ve anti-feminist saldırılara karşı sendikaların demokratik hak ve özgürlükleri savunma kararlılığını da vurgu yaptı. Fas’tan SNP-CDT temsilcisi Lamia Safa, bu yaklaşımı şu sözlerle özetledi: “Kadınların özgürleşmesi, tüm toplumun özgürleşmesidir.”

EŞİTSİZLİĞE KARŞI ÖRGÜTLENME

Sidney'de IndustriALL üyeleri sadece bir metni onaylamadıklarını feminizmi sermaye gücüne, iklim adaletsizliğine ve ekonomik eşitsizliğe karşı temel bir örgütlenme modeli olarak benimsediklerini kaydetti:

>>Temsiliyetten yapısal değişikliğe,

>>Tanınmadan gücün yeniden paylaşımına,

>>Sözden eyleme ve gerçek güce.