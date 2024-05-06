İnegöl'de 3 ev alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı müstakil binada çıkan yangın, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kurşunlu mahallesindeki 2 katlı bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki binaya daha sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralının olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.