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İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 23:44
  • Giriş: 10.10.2023 23:44
  • Güncelleme: 10.10.2023 23:45
Kaynak: DHA
İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi’nde bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinin 3’üncü katındaki depo bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çalışanlar binayı tahliye ederken, itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerinde hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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