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İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı

Ajans Haberleri
  • 05.02.2025 17:34
  • Giriş: 05.02.2025 17:34
  • Güncelleme: 05.02.2025 17:34
Kaynak: DHA
İnegöl-Domaniç yolunda yoğun kar yağışı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

İnegöl ilçe merkezinde gün boyu aralıklarla etkisini sürdüren, yüksek kesimlerde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle İnegöl-Domaniç kara yolunun 25’inci kilometresinde sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermiyor. (DHA)

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