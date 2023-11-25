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İnegöl’de çatıdan düşen adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 17:48
  • Giriş: 25.11.2023 17:48
  • Güncelleme: 25.11.2023 17:49
Kaynak: İHA
İnegöl’de çatıdan düşen adam ağır yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.

Çatıya çıkarak onarım yapan Cavit G. (62) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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