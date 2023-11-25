İnegöl’de çatıdan düşen adam ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda çatıdan düşen adam ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, saat 14.00 sıralarında Mezit Mahallesi’nde bir evde meydana geldi.
Çatıya çıkarak onarım yapan Cavit G. (62) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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