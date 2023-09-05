İnegöl’de geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.





Yangın, saat 20.00 sıralarında Metal Sanayi Sitesi Kamyoncular Garajı mevkiinde faaliyet gösteren geri dönüşüm firmasında çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki işyerine sıçrama tehlikesi bulunan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.