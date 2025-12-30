İnegöl’de iş cinayeti: Talaş silosuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada talaş silosuna düşen Yasin Turgut isimli işçi hayatını kaybetti.

Saat 19.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında fabrikada çalışan Yasin Turgut (31), talaş silosunu temizlediği sırada siloda dönen helezona kapıldı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Talaş silosunda sıkışan işçinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yasin Turgut’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İş cinayeti ile ilgili soruşturma başlatıldı.