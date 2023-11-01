İnegöl’de özel halk otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 yolcu yaralandı.



Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde Esat Y. (30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, yavaşlayan Naci K. (40) idaresindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.0000



Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B. (46) ve Arslan A. (45) yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.