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İnegöl’de özel halk otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.11.2023 14:17
  • Giriş: 01.11.2023 14:17
  • Güncelleme: 01.11.2023 14:17
Kaynak: İHA
İnegöl’de özel halk otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar mevkiinde meydana geldi.

İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde Esat Y. (30) yönetimindeki 16 M 06031 plakalı özel halk otobüsü, yavaşlayan Naci K. (40) idaresindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.0000

Kaza sonucu 16 M 06069 plakalı otobüsteki yolcular Melahat A. (73), Neşe B. (46) ve Arslan A. (45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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