İnegöl’den Fenerbahçe’ye transfer oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki genç kaleci Fenerbahçe’nin altyapısına çağrıldı.

İnegölspor U10 takımında oynarken Afyon’da düzenlenen turnuvada en iyi kaleci seçilen 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçeli heyetin radarına girdi. 4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla Kuşadası turnuvasında kritik kurtarışlar yapan Akçora, Fenerbahçe U10 takımına transfer oldu.

Fenerbahçe’de 5 aydır antrenmanlara çıkan Hüseyin Akçora, hocaları tarafından beğeniliyor. Akçora, 26-28 Eylül tarihlerinde İtalya’da düzenlenen strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe’nin kalesini gole kapatacak.