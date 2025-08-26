İnegöl’den Fenerbahçe’ye transfer oldu
Kaynak: İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki genç kaleci Fenerbahçe’nin altyapısına çağrıldı.
İnegölspor U10 takımında oynarken Afyon’da düzenlenen turnuvada en iyi kaleci seçilen 10 yaşındaki Hüseyin Akçora, Fenerbahçeli heyetin radarına girdi. 4 ay sonra İnegölspor U10 takımıyla Kuşadası turnuvasında kritik kurtarışlar yapan Akçora, Fenerbahçe U10 takımına transfer oldu.
Fenerbahçe’de 5 aydır antrenmanlara çıkan Hüseyin Akçora, hocaları tarafından beğeniliyor. Akçora, 26-28 Eylül tarihlerinde İtalya’da düzenlenen strikers trophy turnuvasında Fenerbahçe’nin kalesini gole kapatacak.