İnegölspor- Kastamonuspor: 2-2
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)-
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Şevket Teker, Anıl Çiftçi, Yusuf Ökmen
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Dk.88 Burak Aydın), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın (Dk.81 Hasan Alp Altınoluk), Hüseyin Afkan (Dk.46 Yusuf Tursun), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
KASTAMONUSPOR: Yavuz Aygün, Gökdeniz Tandoğan, Erdem Reis, Gürkan Başkan, Mustafa Arda Kartal, Batuhan Günaldı, Yasin Başyataç, Kazım Can Kahya, Kadir Arı (Dk.84 Umut Uzun), Hasan Ayaroğlu (Dk. Gökmen Özince), Ahmethan Köse (Dk.79 İbrahim Talay)
GOLLER: Ahmet Özkaya, Enes Yılmaz (İnegölspor), Ahmethan Köse, Kazım Can Kahya (Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Yasin Ozan, Emre Keleşoğlu (İnegölspor), Yasin Başyataç, Erdem Reis, Ahmethan Köse, Umut Uzun (Kastamonuspor)
2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kastamonuspor ile 2-2 berabere kaldı. (DHA)