İnegölspor-Şanlıurfaspor: 1-2

Ajans Haberleri
  • 13.09.2025 21:21
  • Giriş: 13.09.2025 21:21
  • Güncelleme: 13.09.2025 21:21
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

STAD: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hakan Tunç, Mert Altan Çakır

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya (Dk. 86 Taha Cebeci) Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk. 81 Yasin Ozan) Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (Dk. 72 İbrahim Sürgülü) Kızılkaya Tarım

ŞANLIURFASPOR: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal (Dk. 84 Mazlum Demir) Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Safa Kınalı) Çınar Tarhan (Dk. Güney Tutcuoğlu) Orhan Nahırcı (Dk. 67 Sinan Kurumuş) Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora (Dk. 46 Mert Çölgeçen) Sadık Arda Yılmaztürk

SARI KARTLAR: Kerem Dönertaş, Yusuf Tursun, Taha Cebeci(İnegölspor)

GOLLER: Hasan Alp Altınoluk(İnegölspor) Berk İsmail Ünsal(2) (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig'de İnegölspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. 21'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Kerem'in attığı pasla topla buluşan Hasan Alp'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 56'ncı dakikada rakibin eline çarpan topta penaltı beklentisi oluştu. Hakemin penaltı noktasını göstermemesi üzerine tepki gösteren teknik direktör İsmail Güldüren, kırmızı kartla saha dışı kaldı. 78'nci dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Berk İsmail'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 81'nci dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahasına atılan ortaya yükselen Berk İsmail'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

