İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Oyuncularımı kutluyorum

İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kendi saha ve seyircileri önünde 1-0 yenik duruma düşmelerine rağmen İsparta 32 SK karşısında 3-1 gelen oyuncularını oyuncularını kutladı.

Bahaddin Güneş'in göreve gelmesiyle oynadığı futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken inegölspor, kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Isparta 32 SK'yı 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 3-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrası sosya medya hesabından açıklamalarda bulunan teknik direktör Bahaddin Güneş tüm oyuncularını kutladı. "Sahada, yürekleriyle oynayan 1-0 geriye düşsek bile pes etmeyen ve kazanmak için elinden geleni fazlasıyla yapan oyuncularım vardı” diyen Güneş, paylaşımında şu görüşlere yer verdi.

"Onları kutluyorum. Rakibimiz gerçekten bu ligin en iyi takımlarından biri. Çok koşan aynı zamanda pas oyununu yapabilen bir takım. Yaptığımız analizler neticesinde oyun anlayışımı önde baskı yaparak, kazanılan toplarla hızlı hücum ile gol yapmak olduğu konusunda hafta içinde hazırlıklarımızı yaptık. Geriye düşüp 3-1 gibi net bir skorla maçı kazanan oyuncularımı ve ekibimi tebrik ediyorum. 90 dakika boyuncu bizlere desteğini veren, sahada ki 12'nci oyuncumuz olan taraftarlarımıza galibiyeti armağan ediyorum. Saha içinde bizlere müthiş bir itici güç oluşturduğu için onlara teşekkür ediyorum."