İnfaz düzenlemesi Meclis'e sunuldu

İnfaz Paketi düzenlemesi saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün saat 15:00’te AKP Grup Başkanlığı fuaye alanında Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Güler, düzenlemenin 30 maddeden oluştuğunu söyledi.

Düzenleme kapsamında hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmek için cezasının en az onda birini cezaevinde geçirmesi gerekecek.

"BU KANUN TEKLİFİ DAHA BAŞLANGIÇ"

Güler'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Meclis Başkanlığımıza arz etmiş olduğumuz 10 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme içeren yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplamda 30 maddeden oluşan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun teklifimizle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklifimizi şu anda Meclis Başkanlığı'mıza arz etmiş bulunuyoruz"

"30 maddelik 10. yargı paketini Meclis'e sunduk. Bu kanun teklifi daha başlangıç, devamı gelecek. Suç işlenmesini engelleyeceğiz."

COVİD-19 TAHLİYELERİNİ İÇERMEYECEK

Paketle ilgili ilk detay belli oldu.

Kapsam hasta tutuklularla sınırlı kalacak. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saat 15.00'te TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen infaz düzenlemesi Covid-19 tahliyelerini içermeyecek.

Kamuoyunda büyük beklenti yaratan düzenleme, ekim ayı sonrasına kalacak.

Hükümlüler cezalarının en az onda birini

MECLİS HAFTA SONU DA ÇALIŞACAK

Meclis, toplam 64 maddelik torba yasaları geçirmek için cuma ve hafta sonu da çalışma kararı aldı.

İnfaz düzenlemesi torba yasaların ardından görüşülecek.