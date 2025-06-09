İnfaz düzenlemesi problemli

HABER MERKEZİ

Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen ceza infaz düzenlemesinin Meclis'te yasalaşıp, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte binlerce tutuklu tahliye edildi.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada infaz düzenlemesinden 20 bin kadar hükümlünün faydalanabileceğini söylemişti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AKP yöneticileriyle yaptıkları görüşmelerde dile getirdiği önerilerinin hiçbirinin pakette yer almaması gerekçesiyle teklife muhalefet şerhi koymuştu. Tahliyeler kamuoyunda tartışılırken cezaevlerinde kalan siyasi tutuklular ve hasta tutuklular ile ilgili sorunlar ise sürüyor.

412 HASTA TUTUKLU

İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre, cezaevlerinde 335'i ağır en az bin 412 hasta tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, cezaevlerinde 24 Temmuz 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında bin 26 adli ve siyasi tutuklu yaşamını yitirdi. Hasta tutukluların serbest bırakılması için çağrılar sürüyor.

Diyarbakır 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 45 gündür adli bir suçlamadan dolayı tutuklu bulunan 25 yaşındaki Muhammed Şemseddin İsmaili, 29 Mayıs'ta kaldığı koğuşta yaşamını yitirmiş halde bulundu.