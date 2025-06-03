İnfaz düzenlemesinde uzlaşı: 8 madde tekliften çıkarılacak

AKP’nin 30 maddeden oluşan 10’uncu Yargı Paketi üzerinde uzlaşma sağlandı. Siyasi parti gruplarının, TBMM Genel Kurul çalışmaları öncesi gerçekleştirdiği toplantının ardından, tekliften sekiz maddenin çıkarıldığı belirtildi. Teklifin Meclis Genel Kurul görüşmelerinin tamamlanacağı, TBMM’nin 11 Haziran’a kadar tatile gireceği bildirildi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nden çıkarılan kanun maddeleri 12, 14, 15, 16, 17, 23, 24 ve 25’inci maddeler olarak sıralandı.

BTK YETKİSİ

Geri çekilen maddeler arasında, mahkeme kararı olmaksızın BTK’ya içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi yetkisi öngören maddenin de yer aldığı ifade edildi. Muhalefetin, teklifin suiistimale açık olduğu ve “İktidarın susturma aracı” haline getirileceği eleştirileri üzerine madde, geri çekildi.

Tekliften çıkarılan diğer bazı maddelerin gerekçelerinde ise şunlar kaydedildi:

>> Madde 12: Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiillere yönelik cezaların artırılması öngörülmekte olup bu kapsamda kamu düzenine yönelik tehdit oluşturan eylemlerle daha etkin mücadele etmek üzere ses ve gaz fişeği atabilenler dahil (kurusıkı tabanca) edilerek ayrıca toplu bulunulan yerlerde bu fiilin gerçekleştirilmesi halinde ceza ağırlaştırılacak şekilde düzenlenmiştir.

>> Madde 14: 5237 sayılı Kanunun 223. maddesinde yapılan değişiklikle, yol kesme ve ulaşım araçlarının hareketini engelleme fiilleri daha etkin şekilde cezalandırılacaktır. Cebir ve tehdit suçun unsuru olmaktan çıkarılarak, hukuka aykırı her türlü yol kesme, araç durdurma, kaçırma veya alıkoyma eylemleri bu madde kapsamında suç sayılacaktır. Suç işlenirken başka bir suç da işlenirse, faile her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilecektir.

>> Madde 15: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde yapılan değişiklikle, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun toplu alanlarda işlenmesi hâli seri muhakeme usulü kapsamı dışına çıkarılarak bu nitelikli fiillere daha ciddi ve caydırıcı şekilde müdahale edilmesi lanmaktadır.

ÇOCUK CEZAEVLERİ

>> Madde 16: 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanununun 11. maddesinde yapılan değişiklikle, çocuk hükümlülerin cezalarının önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infazına başlanması, ardından çocuk eğitimevlerine gönderilmeleri öngörülerek infaz sürecinde çocuklara uygun bir geçiş süreci sağlanmaktadır.

>> Madde 17: 5275 sayılı Kanunun 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle, çocuk hükümlülerin cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve iyi hâl değerlendirmesi sonucuna göre çocuk eğitimevine geçişleri sağlanmaktadır. Kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl veya daha az ceza alan çocuklar doğrudan eğitimevlerinde kalabilecektir. Uygun şartları taşıyan bazı çocuk tutuklular da eğitimevlerinde barındırılabilecek, ancak güvenlik riski taşıyanlar hariç tutulacaktır.