İnfaz düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor

Haber Merkezi

TBMM’de bu hafta, infazla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunularak komisyonda görüşmelere başlanması bekleniyor. DEM Parti, MHP ve AKP’yi ziyaret edecek. Adalet Komisyonu’nda trafik cezalarının yüksek oranlarda artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülecek. AKP’nin, grup yönetimini belirlemek için seçim yapması bekleniyor.

TBMM’nin bu hafta, Genel Kurul’da, komisyonlarda ve partilerde yoğun bir gündem bulunuyor.

Kamuoyunda son birkaç aydır tartışılan ve partilerin bayramdan önce çıkarılması için "örtülü uzlaşma" ortaya koyduğu infazla ilgili düzenlemeler içeren teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulması ve komisyonda görüşmelerin başlaması bekleniyor. İnfaz paketinde öngörülen düzenlemelerde, 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hüküm yer alacak. Bu kapsamda suç işlenen tarih esas alınacak.

Cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar ile yaşlılar ve hamileler için de “evde infaz” düzenlemesi yapılacak. Hastalar için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca özel infaz türleriyle ilgili de düzenlemeye gidiliyor.