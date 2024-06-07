İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Malatya’da bir infaz koruma memuru, evinde silahla başında vurulmuş halde ölü bulundu.

Malatya'da infaz koruma memuru başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Karabekir Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda ikamet eden H.K., infaz koruma memuru oğlu Hacı K. (29) ile çay içip bir süre sohbet ettikten sonra ikindi namazı için camiye gitti. Namaz sonrası eve dönen H.K. oğlunu kanlar içerisinde gördü. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipleri bir adet silah bulurken, Hacı K.’nin cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekar olduğu belirtilen Hacı K.’nin Elazığ’da görev yaptığı öğrenildi.