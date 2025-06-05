İnfaz Yasası yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı: Aileler sevinçlerini cezaevi önünde halay çekerek gösterdi

Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesini içeren ve 19 bin 800 kişiye tahliye yolu açan Kanun Teklifi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber tutukluluların yakınları Sincan Cezavi’ne gelmeye başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinden yaklaşık iki saat sonra Sincan Cezaevi'nde mahkumlar tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen mahkumlar davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Oğlunun tahliyesini bekleyen Şevket Bulut, “Sevinçliyiz, mutluyuz. Benim bir oğlum daha içeride. İnşallah o da yakın zamanda çıkar. Bütün mahkumların ailesine sabırlar olsun. Çıkanlara gözleri aydın olsun. Allah kimseyi buraya düşürmesin. Bütün ailelere tavsiyem sabırlı olsunlar, akıllı olsunlar. Birbirlerine sahip çıksınlar, cezaevine düşmesinler. Biz de üzülüyoruz. Anne, baba üzülüyor. Eş, dost üzülüyor. Sıkıntılara giriyoruz. Yasa çıkmış. Yasayı çıkartanlardan da Allah razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kimin emeği varsa Allah onlardan razı olsun. Bütün herkese selam olsun. Bayram müjdesi oldu" dedi.

"DAHA KAPSAYICI BİR YASA OLSA DAHA FAZLA SEVİNİRDİK"

Tahliye olan Ümit Aytekin ise yasanın daha kapsayıcı olması gerektiğini belirterek, “Daha büyük kapsamda, daha kapsayıcı bir yasa olsa daha fazla sevinirdik. Daha güzel sevinirdik. Ben iki aylık cezamı yatsam ne olur, yatmasam ne olur? Biz sohbet ederek, volta atarak onu bitirirdik. Ama yıllarca çoluğuna, çocuğuna, eşine, anasına, babasına hasret insanları düşünürken bizim çıkıp da sevinmemiz kendi kişiliğimce hüsrana uğrardım. Ben açıkçası çıktım diye sevinmiyorum" dedi.

"21 KİŞİLİK KAPASİTESİ OLAN KOĞUŞTA 65 KİŞİNİN YATMASI ÇOK BÜYÜK SORUN"

Cezaevinde kaldığı koğuşta kapasitenin üç katı kadar fazla mahkum bulunduğunu belirten Aytekin, "Gerçek bir mahkum gibi içeride bir gününüzü geçirmenizi isterdim ki gerçekten anlardınız. 21 kişilik kapasitesi olan koğuşta 65 kişinin yatması çok büyük sorun. Her şey kısıtlı. Yapamıyorsun, kalabalık çünkü" ifadelerini kullandı.

Aytekin, yasanın çıkmasının nedeni olarak da, "Bir anayasanın değiştirilmesi için 360 küsür milletvekili tamamlaması lazımdı. MHP ile AKP'ninki buna yetmediği için de DEM aracı oldu. Yasa onun için bu şekilde çıktı. Anayasa değişebilmesi için bu şekilde" dedi.

Aytekin son olarak, "Bu yasa olmasaydı içerideki dostlarla arkadaşlarla bayramlaşacaktık. Şükürler olsun Rabbim yine bir şeyleri gösterdi. Yine ailemize kavuşacağız, nasip olursa onlarla bayramlaşacağız" dedi.

ANTALYA'DA AİLELER CEZAEVİ ÖNÜNDE HALAY ÇEKEREK SEVİNÇLERİNİ GÖSTERDİ

Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde akşam saatlerinde başlayan bekleyiş gece geç saatlere kadar sürdü. Cezaevi önünde toplananlar arasında yıllardır oğlunu, eşini ya da annesini bekleyenler yer aldı. Kimi araçların üzerinde, kimi kaldırımda oturarak içeriden çıkacak isimleri takip etti. Cezaevi kapısına yaklaşan her araç merakla izlendi, kalabalık zaman zaman alkışlarla tempo tuttu, halay çekenler oldu.

"İNŞALLAH BURAYA BİR DAHA GELMEYECEĞİZ"

Cezaevinde annesini bekleyen Erhan Gümüş isimli vatandaş, annesinin 4 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "4 senedir gelip gidiyoruz, inşallah bugün son olur. İçeride annem var. Yaklaşık 4 senedir içerideydi. 3 senesi kalmıştı, açık görüşlere gelip gidiyorduk. İnşallah bir daha da gelmeyiz, yolumuz da düşmez buraya. Sevinçliyiz, torunları da geldi. Nenelerini bekleyen 4 tane torunu var. 4 gözle bekliyoruz. Bu yasa çok iyi oldu. Kurban kesersem anam için keseceğim" dedi.

"ÇİFTE BAYRAM YAPACAĞIZ"

Bekleyiş sırasında cezaevindeki eşiyle telefondan görüntülü görüşme yapan Murat Can ise tahliye için saatleri saydıklarını ifade etti. Can, "Eşimi almaya geldik, nasip olursa alıp çıkartıp götüreceğiz buradan. Çok az kaldı, saatler kaldı, bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. 4 buçuk yıldır içeride yatıyordu. 2 buçuk senesi kalmıştı. Çifte bayram yapacağız nasip olursa" diye konuştu.