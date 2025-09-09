ING'den dolar tahmini: 2026'da ne kadar olacak?

ING’nin yayımladığı son rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında hem iç siyasetteki belirsizliklerin hem de ağustos ayında beklentileri aşan enflasyon verilerinin etkili olacağı öngörülüyor.

Banka, politika faizinde bu hafta 200 baz puan indirim yapılmasını ve faizin yüzde 41’e çekilmesini bekliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar faizin yüzde 37’ye kadar gerileyebileceği ihtimaline dikkat çekiliyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GÜNCELLENDİ

Raporda, enflasyon görünümüne ilişkin tahminler de güncellendi. Ağustos ayındaki yüksek enflasyonun, fiyat istikrarını sağlamadaki zorlukları bir kez daha ortaya koyduğu belirtilirken ING 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisini yüzde 29,5’ten yüzde 30’a yükseltti. Bu durumun, kısa vadede reel faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği anlamına geldiği ifade edildi.

Ekonomik büyüme beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi. Güçlü iç talebin etkisiyle ING, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e, 2026 içinse yüzde 3,5’ten yüzde 4’e çıkardı.

DOLAR 2026'DA 53 TL'YE ÇIKABİLİR

Döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ING’nin dolar/TL için 2025 yıl sonu beklentisi 45 olarak güncellendi. 2026 sonunda ise kurun 53 seviyesine çıkabileceği öngörüldü.

Raporda, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası nedeniyle Türk lirasının reel değer kazanmasının beklendiği, fakat bu etkinin kısa vadede değil, daha çok orta ve uzun vadede kademeli şekilde hissedileceği vurguland