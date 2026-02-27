ING'den Türkiye için olumsuz tahmin: Enflasyon için rakam verildi

ING, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde dördüncü çeyrek büyüme verisi ve şubat ayı enflasyonuna dikkat çekti.

ekonomim.com'da yer alan habere göre banka, pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verisinde büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini bildirdi. Bu tahminin, 2025 yılının tamamı için yüzde 3,8’lik bir büyümeye işaret ettiği aktarıldı.

ING, büyüme görünümünün iç talep kaynaklı büyüme sayesinde ekonomide dayanıklılığın sürdüğünü gösterdiğini, ancak çeyreklik bazda ivme kaybının muhtemel olduğunu ifade etti.

FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERİLEBİLİR

Enflasyon tarafında ise şubat ayında yüksek seyrin korunmasının beklendiği belirtildi. Merkez Bankası'nın da uyardığı üzere, ramazan öncesinde gıda fiyatlarından kaynaklı yukarı yönlü baskının devam ettiği kaydedildi.

ING, aylık enflasyonun yüzde 2,9 olacağını, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,7’den yüzde 31,4’e yükseleceğini öngördü.

Banka, enflasyonda daha olumsuz bir sürprizin merkez bankasını daha temkinli olmaya yöneltebileceğini ve bu durumda mart ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine ara verilmesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.