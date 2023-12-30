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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İlkem Yapı Tarsus Spor: 101 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 84

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 17:35
  • Giriş: 30.12.2023 17:35
  • Güncelleme: 30.12.2023 17:36
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Emin Moğulkoç, Uğur Yüksel, Mustafa Çeltiker

İlkem Yapı Tarsus Spor: Büşra Akgün 15, Palenikova 28, Cave 26, Yağmur Bul 10, Robinson 22, Kübra Erat, Işılay Eğin,

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 22, Ellenberg 28, Ayşegül Günay Aladağ 4, Petronyte 12, Holmes 16, Merve Arı 2, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir,

1. Periyot: 21-19

Devre: 44-42

3. Periyot: 74-63

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