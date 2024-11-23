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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Emlak Konut: 81 - BOTAŞ: 75

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 18:45
  • Giriş: 23.11.2024 18:45
  • Güncelleme: 23.11.2024 18:45
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Başakşehir

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Burak Durmuş, Hakkı Ünver

Emlak Konut: Thomas 27, Macaulay 16, Parks 6, Sehernaz Çidal 16, Ndour-Fall 14, Gamze Takmaz, İnci Güçlü , Berfin Sertoğlu 2

BOTAŞ: Dantas 26, Allen 21, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Cave 16, Işık Su Güven, Büşra Akbaş 2, Melike Yalçınkaya, Rana Uçar 2, Buket Ünal

1. periyot: 22-18

Devre: 33-39

3. periyot: 54-53

4. periyot: 66-66

İSTANBUL (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Emlak Konut, uzatmalara giden karşılaşmada sahasında BOTAŞ'ı 81-75 yendi.

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