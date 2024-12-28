Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bodrum Basketbol: 60 - Danilos Pizza: 94

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 16:57
  • Giriş: 28.12.2024 16:57
  • Güncelleme: 28.12.2024 16:57
Kaynak: AA
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt

Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli̇k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati

Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8

1. periyot: 16-27

Devre: 29-46

3. periyot: 48-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.

BirGün'e Abone Ol