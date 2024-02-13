ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlıyor
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
15 Şubat Perşembe:
14.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-ÇBK Mersin (Kepez Turgut Özal)
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (Servet Tazegül)
16.00 Nesibe Aydın-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)
18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
20.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Emlakjet)
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