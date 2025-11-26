İngiliz bankadan asgari ücret tahmini: Yeni ücret ne olacak?

2026'da uygulanacak asgari ücret rakamı pazarlığı için geri sayım sürüyor.

İngiltere merkezli HSBC, 2026 Türkiye raporunu açıkladı.

Banka, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 20’ye kadar gerileyebileceğini, büyümenin yüzde 3,5 olabileceğini ve politika faizinin de yüzde 25,5 kadar çekilebileceğini öngördü.

HSBC raporunda, asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini tahmin etti.

Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret, 26 bin 524 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.