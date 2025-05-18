İngiliz dağcı Kenton Cool, Everest'in zirvesine 19. kez tırmandı

İngiliz dağcı Kenton Cool, Everest'in zirvesine 19. kez tırmanarak kendi rekorunu kırdı.

İlk kez 2004'te 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan ve neredeyse her yıl bu başarıyı tekrarlayan Cool, bu defa 19. tırmanışını tamamladı.

Bu tırmanışı sonucu kendi rekorunu yineleyen 51 yaşındaki İngiliz dağcı Cool'un başarısının ardından zirveden inişe geçtiği belirtildi.

EN ÇOK TIRMANAN İSİM KAMİ RİTA

Cool'un yanı sıra Everest'e en çok tırmanan Nepalli sherpa (yerli rehber) Kami Rita, zirveye tam 30 kez ulaşan tek kişi olarak biliniyor.

Everest Dağı'na tırmanan ekiplerin, hava koşullarının uygun olacağı tahmin edilen 18-19 Mayıs tarihlerinde zirve denemeleri planladıkları bildirilmişti.

Everest tırmanışlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle geçmişte bazı dağcılar hayatını kaybetmişti.