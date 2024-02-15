İngiliz ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı

İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş görüldü.

Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim yüzde 1 ve inşaat üretimi yüzde 1,3 küçüldü.

Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.