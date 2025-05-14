İngiliz lüks giyim markası Burberry 1.700 çalışanı işten çıkaracak

İngiliz lüks giyim markası Burberry, maliyetleri azaltmak ve şirketi yeniden yapılandırmak amacıyla dünya genelinde 1.700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirketin 29 Mart’ta sona eren 2025 mali yılına ait düzeltilmiş faaliyet kârı ise, beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 26 milyon sterline (yaklaşık 34,5 milyon dolar) ulaştı.

SATIŞLAR YÜZDE 6 DÜŞTÜ

Reuters’ta yer alan habere göre, şirketin dördüncü çeyrek satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 oranında düşerken, bu oran analistlerin beklediği yüzde 7’lik düşüşten daha iyi bir performansa işaret etti.

Amerika kıtası ile Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgesinde satışlar yıllık bazda yüzde 4 düşüş gösterdi. Asya Pasifik bölgesindeki satışlar ise yüzde 9 azaldı.

TARİFELERİN ETKİSİ İMASI

Şirket, açıklamasında ABD tarifelerine doğrudan değinmedi ancak “jeopolitik gelişmelerin” ekonomik belirsizlikleri artırdığını ifade etti. Burberry, 2026 mali yılına dair herhangi bir finansal hedef de paylaşmadı.